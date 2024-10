Bili niepełnosprawne dziecko, seniorów, kopali chłopców. Popis kiboli w Gdańsku

Grupa pseudokibiców wtargnęła na mecz Stoczniowca Gdańsk z Sokołem Bożepole Wielkie. Kibole kradli flagi i szaliki Sokoła, pobili 9- i 14-latka z niepełnosprawnością, prezesa oraz grupę seniorów. Sędzia przerwał mecz, ale chciał go wznowić. Nie pozwolił na to prezes Sokoła. – Troszkę przesadą było dla nas, że gdzieś tam się kopie chłopców po głowach, a my sobie obok mamy grać w piłkę – mówił.