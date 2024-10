Nie jest jasne, czego dokładnie dotyczyło spotkanie, jakie zorganizował w Krakowie były minister edukacji Przemysław Czarnek . Nie ma za to wątpliwości, że nie była to dyskusja na tematy religijne, ale polityczna agitacja. Czarnek spotkał się z tzw. Rodziną Radia Maryja , czyli grupą fanów tego ultrakatolickiego medium.

– Słowo wyjaśnienia dla dziennikarzy. To spotkanie miało być w salce. Ale ponieważ przyszły tu setki osób i ze względu na pogodę nie można było się spotkać na dziecińcu na podwórzu, a salka nas nie pomieściła. W związku z tym na waszą prośbę i dzięki uprzejmości proboszcza przyszliśmy tutaj, do Matki Bożej Nieustającej – mówił były minister.

Z dostępnych w sieci nagrań wynika, że Czarnek opowiadał fanom Radia Maryja (w przeważającej większości seniorom), iż powinni się zastanowić, czy bardziej im zależy na Bogu, czy na znajomych. Sugerował, że jeśli znajomi jego słuchaczy nie są za prawicą i namawiają ich do zmiany zdania, to słuchacze powinni się od nich odciąć.

Polityk PiS otwartym tekstem mówił, że słuchaczom powinno zależeć na "wolnej Polsce chrześcijańskiej" i z tego powodu ważne są wybory prezydenckie w maju przyszłego roku. Perorował o tym, że "że jeżeli wyborów prezydenckich w maju nie wygra kandydat, który się będzie odwoływał do chrześcijaństwa, do krzyża, który będzie na kolanach prosił Matkę Bożą" (Czarnek nie sprecyzował, o co ma prosić), to "Polski wolnej, niepodległej suwerennej wielu z nas już nie zobaczy". Następnie wieszczył, że w zasadzie to nawet "nasze dzieci, nasi wnukowie" nie będą mieli szansy "poznać tego, co w życiu najważniejsze".