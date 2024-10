Nadciągają sądne dni dla Zandberga i Partii Razem. W końcu będą musieli określić, po której stronie stoją. Dziś frakcja Zandberga jest opozycją w stosunku do koalicji, którą wspiera podczas głosowań. Ba, jest nawet opozycją w Lewicy, do której należy. Ale jest coś jeszcze: Zandberg jest w opozycji do części własnej partii. Niedługo okaże się jak dużej części.

Nad partię Razem nadciągają ciemne chmury. To, że nie przetrwa w obecnym kształcie, jest pewne Fot. Wojciech Olkusnik/East News

"To będą kluczowe tygodnie. Lewica zaczęła u siebie jesienne porządki. Najpóźniej do końca roku partia Razem musi zdecydować, czy pozostanie w koalicyjnym klubie Lewicy w Sejmie" – czytamy w portalu OKO.press.

Scenariuszy jest kilka i żaden prawdopodobnie nie zadowoli Adriana Zandberga i popierającej go grupy. Jak to możliwe? Przeanalizujmy krok po kroku z kim współlider Razem ma (politycznie) na pieńku.

Razem kontra Lewica

Pierwszy konflikt żarzy się pomiędzy dwoma partiami lewicowymi. Nowa Lewica jako taka weszła w skład koalicji 15 października. Ale chwilę przed podpisaniem papierów, partia Razem oświadczyła, że nie wchodzi do rządu Donalda Tuska.

Efekt jest taki, że jako część klubu Lewica "razemki" popierają rząd w głosowaniach i dostają pieniądze na swoją działalność, ale formalnie są w opozycji, więc nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. A jednocześnie "razemki" ochoczo krytykują innych lewicowców za brak skuteczności. Komentatorzy często piszą o politycznym chaosie.

Zmiana władz w Nowej Lewicy

Trwają właśnie przygotowania do zmiany władz w Nowej Lewicy. Po wyborach prezydenckich w 2025 roku ze stanowisk kierowniczych mają ustąpić Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. Nie wiadomo, kto ich zastąpi. Ale raczej nie będzie to osoba tak przyjaźnie nastawiona do Zandberga jak Czarzasty.

W Sejmie trwają właśnie prace nad ustawą budżetową. Wiadomo, że koalicja rządząca musi ją poprzeć. Problem ma jedynie Partia Razem. Niedawno na zebraniu głosowała dwie uchwały. Jedna zakładała ostrą krytykę budżetu, druga jedynie krytykę i składanie poprawek. Przeszła ta druga, łagodniejsza, ale zaledwie jednym głosem.

Dzięki temu wiemy, że część Partii Razem jest w opozycji nie tylko do rządu, który nieformalnie popiera, klubu, który współtworzy, ale i własnego (niewielkiego przecież) ugrupowania.

"U nas jest wojna" – przyznaje w rozmowie z OKO.press osoba z parlamentarnym mandatem. Jak pisze OKO.press za wyjściem z klubu Lewicy są: Maciej Konieczny, Adrian Zandberg i Marcelina Zawisza. Za pozostaniem, a nawet za wejściem do rządu: Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek, Anna Górska, Dorota Olko. Siły są prawdopodobnie wyrównane.

Pod koniec października odbędzie się kongres Partii Razem. To on jest według statutu najwyższą władzą tego ugrupowania. Jak to będzie wyglądało? Członkowie partii najpierw zmienią statut, a potem wybiorą nowe władze.

Dziś Partia Razem ma dwoje współprzewodniczących. To wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat i poseł Adrian Zandberg. Ich partyjna kadencja kończy się w listopadzie i oboje mogą zostać wybrani na kolejne dwa lata, ale mogą też polec i oddać władzę.

Problem w tym, że już dziś widać, iż wizje mają dramatycznie różne. Zandberg próbuje pozostać w opozycji do wszystkich i czekać na swój moment. Biejat jest bardziej otwarta i otwarcie współpracuje z rządem, wysuwa postulaty.

Zandberg kontra Biejat

Najlepiej obrazuje to dialog między poplecznikami partii Razem, który toczy się w mediach społecznościowych. Jedni próbują udowodnić, że z tym rządem nic się nie da załatwić. Drudzy przekonują, że poza nim z pewnością nic się nie uda załatwić. Ci pierwsi zamierzają czekać na dogodny moment do wejścia z kopniaka do obozu władzy, drudzy chcą robić to teraz, małymi kroczkami.

Ale jeśli wygra frakcja nr 1, przyszłość tej politycznej odnogi lewicy w rządzie może szybko zgasnąć. To zaś może przybliżyć do władzy... PiS.

