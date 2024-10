Pierwsza taka sytuacja w historii "TzG". Widzowie byli zaskoczeni

To była pierwsza taka sytuacja w historii "Tańca z gwiazdami". W niedzielnym odcinku (6 października) dwie pary: Natalia Nykiel i Jacek Jeschke oraz Rafał Zawierucha i Daria Syta walczyły w dogrywce o dalszy udział w show. Ostateczny werdykt należał do... jury. Oto co działo się w studiu.