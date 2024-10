mat. prasowy

Festiwal odbył się przy pięknej pogodzie, co sprzyjało radosnej atmosferze rywalizacji. W Piwnicznej działo się naprawdę dużo, oprócz biegów odbywał się również Festiwal Lachów i Górali oraz Festiwal Smaku i Rękodzielnictwa. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Weekend otworzyły zawody "Aktywnego Małopolanina", w których rywalizowały szkoły z całego województwa. Wzięło w nich udział ponad 700 osób, a konkurencje obejmowały skok w dal z miejsca, rzut piłeczką do celu, odbijanie piłki do siatkówki, skok na skakance dla dziewczyn oraz żonglerkę piłką nożną dla chłopców. Było to doskonałe wprowadzenie do festiwalu, które pokazało ducha rywalizacji i zaangażowania młodych sportowców.

mat. prasowy

Poważne bieganie rozpoczęło się wieczorem. Najpierw odbył się bieg Lachów i Górali, w którym uczestnicy w barwnych strojach ludowych rywalizowali na krótkim dystansie. Pierwszymi na mecie byli Filip Mikulec, reprezentujący Czarnych Górali oraz Maria Kantor, z Zespołu Regionalnego Lipniczanie. Następnie odbyły się Bieg w Krawacie (wygrany przez Dawida Darlińskiego) oraz Bieg w Szpilkach (zwyciężyła Anna Sołtysik). Dzień zakończył Bieg Nocny na 7 km, który wygrał Kamil Młynarz i Weronika Spisak.

Sobota wystartowała o 2:00 w nocy od Biegu na 100 km, który prowadził przez okoliczne urodziwe szczyty. To był prawdziwy test wytrzymałości dla uczestników. Najszybciej dotarł na metę Artur Jabłoński, a wśród kobiet prym wiodła Joanna Kujawska-Frejlich.

„To jest mój już czwarty bieg na 100 kilometrów i muszę się pochwalić, że cztery razy stanąłem na podium. Wcześniej na tym festiwalu wygrałem również na dystansie 64 kilometry. Potem przerzuciłem się na 100 kilometrów. Ten dystans dostarcza mi więcej wrażeń” – przyznał Pan Artur.

Na 61 km triumfowali Piotr Uznański i Anna Bieniecka, a Górski Koral Maraton wygrali Marta Chilicka oraz Jarosław Zbozień.

„Biegam już od dziesięciu lat (..) Potrafię biegać o każdej porze roku i w każdych okolicznościach przyrody” – przyznał Pan Jarosław. Jego przyszłoroczne plany obejmują próbę sił w biegu na 100 km na czterdzieste urodziny.

Rekordową liczbę zawodników przyciągnęła Sądecka Dycha Newagu. Z Parkingu w Suchej Dolinie wyruszyło ponad 400 osób. Do mety na piwniczańskim Nakle najszybciej dotarli Łukasz Wietecki i Joanna Griman. Dzień zakończył się Biegiem Rodzinnym na 4 km (wygrał Michał Wojciechowski oraz Anna Sołtysik) oraz Nordic Walkingiem pod Gwiazdami na tym samym dystansie (najlepszy był Piotr Ordzowiały).

Bardzo dużo działo się także w niedzielę. O poranku wystartowały Biegi Górskie. Na 23 km równych sobie nie mieli Cezary Baliga i Natalia Tomasiak.

„Już drugi raz wygrałam ten bieg (…) Świetnie się tutaj wraca” – przyznała Pani Natalia.

mat. prasowy

W biegu na 11 km zwyciężyli Mateusz Semper oraz Aneta Kłoda, a półmaraton wygrali Mateusz Madziar i Joanna Griman. W biegu na 1 km triumfowali Dawid Darliński i Paulina Surówka. Na Festiwalu rozegrane zostały również Mistrzostwa Doliny Popradu Nordic Walking na 11 km, gdzie nowymi mistrzami zostali Piotr Ordzowiały oraz Bożena Kończewska.

Największy podziw jak zawsze wzbudzali uczestnicy Iron Runa, którzy przez trzy dni pokonali łącznie dystans ponad 140 km. To niesamowite osiągnięcie zasługiwało na ogromny szacunek! Ostatecznie zwycięzcami morderczej etapówki zostali Jarosław Tajchman i Magdalena Przystolik.

Jak co roku odbyło się losowanie nowego samochodu ufundowanego przez firmę Koral. W tym roku była to Toyoty Aygo X. Kilka tysięcy biegaczy zamarło więc na chwilę w pełnej napięcia ciszy, aż do momentu gdy ze sceny padł numer startowy, a zaraz potem imię i nazwisko zwycięzcy – Adam Wajdzik z Krzeszowa.

„W Festiwalu Biegowym w Piwnicznej biorę udział już kolejny raz. Bardzo mi się tutaj podoba. W tym roku zmierzyłem się z dystansem 100 kilometrów (...) Największym jednak dla mnie zaskoczeniem jest to, że to właśnie mój numer został wylosowany w losowaniu o główną nagrodę. Bardzo się cieszę i wciąż nie mogę w to uwierzyć” - powiedział szczęśliwy Pan Adam.

15. Festiwal Biegowy był nie tylko świętem sportu, ale także spotkaniem ludzi z pasją do aktywności fizycznej oraz lokalnych tradycji. Uczestnicy wracali do domu z uśmiechami na twarzach oraz wspomnieniami pełnymi radości i emocji. Już teraz czekamy na kolejną edycję tego wyjątkowego wydarzenia, które powinno znaleźć się w kalendarzu każdego zapalonego biegacza!

Partnerzy Strategiczni - Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój i Gmina Rytro

Partnerzy Festiwalu: Koral, Newag, Kraków Airport, FAKRO, Nadleśnictwo Piwniczna, Lasy Państwowe, Power Canvas, Kubuś , Lubella i Łowicz.

