Sanepid radzi i przestrzega

To porady publikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Ale co jeśli po zjedzeniu potrawy z grzybów poczujesz się źle?

nudności, wymioty, ból brzucha i głowy, podwyższona temperatura ciała.

Pierwsza pomoc po grzybach

Zapewnij pomoc lekarską, zadzwoń pod numer alarmowy 999 lub 112 lub przewieź chorego do szpitala. Możesz sprowokować wymioty. Nie podawaj osobie z objawami zatrucia mleka ani alkoholu. Te płyny przyśpieszają przenikanie toksyn do krwiobiegu!

kobiety w ciąży i karmiące, dzieci, osoby starsze, osoby z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego.

– Jako pediatrzy przypominamy, że grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych, natomiast spożycie nawet niewielkiej ilości u dziecka może doprowadzić do poważnych konsekwencji, nawet utraty życia. Bądźmy czujni, odpowiedzialni i dbajmy o swoje zdrowie oraz zdrowie naszych bliskich. Dlatego też uważajmy na to, co jemy – zaznacza dr n.med. Marek Migdał, Dyrektor Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

Co się dzieje podczas zatrucia grzybami?

– Zatrucie tym grzybem, doprowadzając do uszkodzenia wątroby a następnie niewydolności wielonarządowej, często jest śmiertelne. Jedynym wówczas leczeniem jest przeszczepienie wątroby, jeśli uda się szybko zdiagnozować pacjenta i przygotować do zabiegu. Wiemy, jak trudne jest pozyskiwanie narządów do przeszczepienia. Apelujemy, aby być bardzo ostrożnym podczas zbierania grzybów i zawsze upewnić się, że mamy pewność co do ich identyfikacji – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, Kierownik Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".