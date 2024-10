Niech nas nie zmyli przyjemny poniedziałek. W połowie tygodnia pogoda ostro się popsuje. Zmianę niesie ze sobą "były huragan" Kirk. Zbliża się do Europy i może wywołać pierwsze poważne burze również w Polsce.

Kirk obecnie jest huraganem, szaleje nad Oceanem Atlantyckim, zbliża się Europy Zachodniej i Środkowej. Przemknie nad Hiszpanią i Francją , prawdopodobnie w czwartek zaatakuje Niemcy . Formalnie nie będzie już huraganem, meteorolodzy określają go jak burzę tropikalną.

W szczytowym momencie w środkowoatlantyckim regionie Kirk osiągnął status kategorii 4 z maksymalną prędkością wiatru ponad 230 kilometrów na godzinę. Teraz podąża na północny wschód w kierunku Europy, pozostawiając za sobą ciepłe morza i tracąc siłę. Dziś prawdopodobnie zostanie zdegradowany do kategorii 1 huraganu (119-153 km/h).

Niemieckie służby meteo ostrzegają, że w czwartek w górach Eifel i Sauerland pojawią się porywy przypominające huragan. Dziś trudno prognozować, jak silne będą to zjawiska. Niemcy jednak szykują się na silne uderzenie wiatru.

Jak dowiaduje się naTemat w IMGW, trasa byłego huraganu na razie jest niewiadomą. Najprawdopodobniej jednak z Niemiec przemieści się on nad Szwecję . Wtedy najbardziej zagrożonym przez niego rejonem będzie północny zachód Polski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzega, że mniej więcej w czwartek będzie mocno wiało w całym kraju. Najgorzej będzie w górach, gdzie spodziewany jest halny o prędkości do 110 km/h. W reszcie kraju może wiać z prędkością w porywach nawet do 85 km/h, na Bałtyku będzie sztorm.

Wspomniany wcześniej halny ma być jednak pokłosiem nadciągającego z południa ciepłego powietrza. Nie będzie to więc osłabiony Kirk, ale zupełnie inne zjawisko. Oczywiście synoptycy przypominają, że to na razie prognoza. Kirk przesuwa się z prędkością ok. 40 km/h, dopiero kiedy dotrze nad Francję i Niemcy, będziemy mniej więcej wiedzieć, czego możemy się spodziewać w Polsce.