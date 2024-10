Gdzie wybrać się na długi weekend listopadowy, aby mieć dobrą pogodę? Fot. Press Association / East News

Pierwszy z długich weekendów chcesz wykorzystać tylko na trzydniowy city break, czy może rozważasz "doklejenie" do niego kilku dni urlopu i dłuższe wakacje? To nie ma wielkiego znaczenia, bo dane Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), amerykańskiej Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (NOAA) oraz różnych lokalnych ośrodków synoptycznych przeanalizowaliśmy na okres od 26 października do 3 listopada 2024 roku. Oto więc garść rekomendacji, które z pewnością pomogą w podjęciu decyzji tym, którzy na długi weekend listopadowy chcieliby wybrać miejsce wolne od przesadnego chłodu, deszczu i innych nieprzyjemnych zjawisk atmosferycznych.

Słońce na południu Europy

Kiedy w Polsce zaczyna robić się szaroburo, południowe rejony Europy nadal oferują przyjemne temperatury i dużo słońca. W tym kontekście warto rozważyć szczególnie Wyspy Kanaryjskie. Dzięki subtropikalnemu klimatowi te hiszpańskie terytoria położone na Atlantyku mają wciąż niemal pewne, "letnie" słońce.

W okresie, który nas interesuje, temperatury mają tam wynosić od 19°C do nawet 24°C, a opady będą sporadyczne. Gran Canaria, Teneryfa czy Fuerteventura to więc idealne miejsca dla osób poszukujących ciepła, plaż i możliwości aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Kolejnym pewnym słonecznie kierunkiem w najbliższych tygodniach będzie Cypr, gdzie prognozy na początku listopada przewidują temperatury w granicach 19-23°C, a deszczu raczej będzie niewiele. To świetna okazja, aby odwiedzić zarówno kurorty na wybrzeżu, jak i zabytki takie jak starożytne ruiny w Pafos czy malownicze miasteczka w głębi wyspy, gdzie latem temperatura jest zwykle nieprzyjemnie wysoka, co odstrasza wielu turystów.

Także Malta oferuje podobne temperatury, w granicach 18-21°C, co czyni ją kolejnym doskonałym miejscem na ucieczkę od jesiennego chłodu.

Natomiast dla tych, którzy wolą pozostać bliżej kontynentu, atrakcyjne opcje to Portugalia i południowa Hiszpania.

W Algarve temperatury powinny w długi weekend listopadowy oscylować wokół 17-21°C, co jest idealne do spacerów wzdłuż malowniczych klifów, a także do odwiedzenia historycznych miasteczek takich jak Lagos czy Faro. W Lizbonie pogoda również będzie łagodna – około 18°C, a do tego zwiedzanie portugalskiej stolicy może uda się bez tłumów turystów (no pewnie poza innymi urlopującymi tam Polakami).

W Hiszpanii, szczególnie na Costa del Sol, można spodziewać się podobnych warunków pogodowych. Temperatury na poziomie 16-22°C sprzyjają spacerom po plażach i zwiedzaniu miast takich jak Malaga, Marbella czy Sewilla. Costa Blanca z kolei zachęca do odwiedzenia miejsc takich jak Alicante.

A może interesują Cię południowe Włochy? Wtedy to Sycylia i Sardynia będą doskonałym wyborem. Na Sycylii można spodziewać się temperatur w granicach 15-20°C. Wyspa jesienią nadal zachwyca pięknymi krajobrazami, wulkanicznymi wzgórzami i mnóstwo atrakcji kulturalnych. Sardynia będzie już chłodniejsza, ale i ona nadal zapewni przyjemne warunki do spacerów po wybrzeżu i podziwiania krystalicznie czystej wody.

Pozytywnie wyglądają też prognozy pogody dla ukochanej przez Polaków Chorwacji i jej nowej konkurentki Albanii. W tym pierwszym przypadku oczywiście nie ma już co liczyć na przedłużenie prawdziwego lata, ale nadal będzie tam pięknie (a raczej znów, bo akurat chorwacki wrzesień obfitował w burze i ulewy).

Wzdłuż wybrzeża Adriatyku, zwłaszcza w Dalmacji, temperatury będą sięgać 12-18°C. W miastach takich jak Split, Zadar czy Dubrownik pogoda będzie odpowiednia na spacery po starówkach i podziwianie malowniczych widoków na morze.

Albania z kolei powinna dawać warunki przypominające nieco polski wrzesień. W Tiranie i nad Morzem Jońskim można spodziewać się temperatur sięgających 15-20°C i jedynie sporadycznych opadów.

Złota jesień w Europie Środkowej

Dla tych, którzy wolą pozostać bliżej Polski, Europa Środkowa oferuje romantyczne, jesienne widoki, choć pogoda będzie już znacznie chłodniejsza. W Niemczech, szczególnie w południowych regionach, takich jak Bawaria, temperatura może wynosić około 8-14°C. To doskonały czas na odwiedzenie Monachium, z jego pięknymi parkami i pałacami, a także urokliwych miejsc w Saksońskiej Szwajcarii, Górach Harzu, no i oczywiście w bawarskich Alpach.

Temperatury w granicach 10-14°C oferować na przełomie października i listopada powinna także Praga. Zanosi się więc na doskonałą okazję do odkrywania urokliwych uliczek, piękna mostu Karola czy licznych kawiarni serwujących tradycyjne czeskie specjały.

Na Słowacji natomiast, szczególnie w regionach górskich, pogoda może być istotnie chłodniejsza, z możliwością opadów lekkiego śniegu w Tatrach. Jak zwykle będą to więc warunki przyciągające miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym, tatrzańskim powietrzu.

Podobnie Wiedeń oferuje na początku listopada umiarkowane warunki pogodowe, z temperaturami od 9°C do 13°C. To sprzyja więc wygodnemu odkrywaniu jego licznych pałaców, muzeów i spacerowanie od kawiarni do kawiarni.

Nieco cieplej ma być u naszych madziarskich bratanków. Każdy polski długi weekend to mały "najazd" turystów na Budapeszt, który przyciąga swoim niepowtarzalnym klimatem niezależnie od pory roku i warunków. Na Dunajem pogoda w omawianym okresie może być nieco w kratkę jeśli chodzi o opady, ale dominować powinny dni słoneczne z temperaturą na poziomie ok 14°C.

Na przełom października i listopada zapowiada się przyjemna pogoda, ale nie wszędzie

A co z innymi kierunkami? Jeśli ich nie wymieniliśmy powyżej, oznacza to, że prognozy pogody na długi weekend listopadowy nie są dla nich najlepsze i podróż "umilać" będą tam deszcze, burze, wichury, przymrozki itd.

Należy też pamiętać, że mówimy o prognozach pogody mających kilkutygodniowe wyprzedzenie. Cechują się one relatywnie dużą sprawdzalnością, ale też mogą się zmienić nawet w ostatniej chwili, jeśli nagle dojdzie do jakiejś niespodziewanej zmiany frontu. W czasach zmian klimatycznych to niestety zawsze może się wydarzyć.