Fot. IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinger/Imago Sport and News/East News

Zaczęło się od coming outu Ralfa Schumachera. W lipcu młodszy brat Michaela wyznał, że jest gejem i ma partnera, z którym jest szczęśliwy. Większość ludzi przyjęła to z pełnym zrozumieniem. Były jednak wyjątki. Z pewnością zaskoczeni byli ci, którzy kilkanaście lat temu czytali w mediach zapewnienia Ralfa o tym, że nie jest gejem. Formuła 1 najprawdopodobniej była zbyt "męskim" sportem, by ktoś mógł przyznać się do nieheteronormatywności.