Dwudziestu obecnych i byłych urzędników administracji Trumpa i Bidena oraz zawodowych urzędników wywiadu, z którymi skontaktował się "The Times", stwierdziło, że nie mają wiedzy o żadnych kontaktach między Trumpem a Putinem, chociaż kilku stwierdziło, że nie jest to nie do pomyślenia.