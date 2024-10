Fot. YouTube / Kanał Zero

Krzysztof Stanowski po odejściu z Kanału Sportowego z przytupem wrócił do swojej internetowej działalności. Na początku lutego wystartował z Kanałem Zero , który miał być odpowiednikiem telewizji w sieci, w której każdy znajdzie coś dla siebie: od nauki, po politykę i rozrywkę.

Dziennikarz nawiązał wówczas współpracę z wieloma znanymi osobami z różnych działek tematycznych. I tak do redakcji Stanowskiego dołączył Tede , a właściwie Jacek Graniecki. Raper przed kamerami zaczął się pojawiać w duecie z Moniką Goździalską .

Tymczasem portal Wirtualne Media dowiedział się, że "'022' nie wróci już do ramówki kanału". "To pierwsza taka sytuacja w historii projektu Stanowskiego" – czytamy.

W sumie opublikowano 18 odcinków "022". Ostatni pokazano w czerwcu. Serwis zwrócił uwagę na wyniki oglądalności. Choć pierwszy materiał miał ponad 480 tys. wyświetleń, to ostatnie już tylko po 50-70 tys.

Ale koniec tego programu na Kanale Zero nie oznacza rozwiązania współpracy z Tede i Goździalską. Muzyk i gwiazda mają być nadal widywani w porannych audycjach "7:00".

Przypomnijmy, że obecnie projekt Stanowskiego ma 1,33 mln subskrypcji. Niedawno na Kanale Zero ruszył nowy format piłkarski "Noc futbolu". Ale to niejedyne nowości.

Kammel dołączył do Kanału Zero. Ze Stanowskim rozmawiał o Kurskiej i TVP

Kilka tygodni temu do redakcji kanału Stanowskiego dołączył Tomasz Kammel, co odbiło się szerokim echem w mediach. Prezenter, który za czasów władzy PiS był nazywany "ulubieńcem Jacka Kurskiego", w rozmowie ze swoim nowym pracodawcą poruszył temat zachowań na antenie TVP .

Właściciel Kanału Zero nawiązał m.in. do słynnego "cudu życia". Przypomnijmy, że Kammel wypowiedział te słowa w odniesieniu do obecności ciężarnej żony Kurskiego, Joanny Kurskiej, podczas transmitowanego w Telewizji Polskiej koncertu.