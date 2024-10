"Przygotowujemy się do Ramstein. Będzie to 25. spotkanie w tym formacie, ale pierwsze na poziomie przywódców. Przedstawimy plan zwycięstwa, jasne, konkretne kroki w celu sprawiedliwego zakończenia wojny. Determinacja partnerów i wzmocnienie Ukrainy są tym, co zdoła powstrzymać rosyjską agresję" – napisał ukraiński prezydent na Telegramie.

Wiadomo już, że Zełenski przedstawił swój plan zarówno prezydentowi Bidenowi, jak i obojgu kandydatów ubiegających się o amerykańską prezydenturę. O ile wyjawienie planu Kamali Harris, która jest urzędującą wiceprezydentką nie budzi zastrzeżeń, to danie go Trumpowi mogło być błędem. Okazuje się, że ten polityk pozostaje w dobrych stosunkach z Władimirem Putinem, regularnie do niego telefonując. Ale może Zełenski chciał, żeby plan pokojowy dotarł do Moskwy?