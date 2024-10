Fakt chodzenia lub niechodzenia na religię jest bez znaczenia dla średniej ocen. Uczniowie pełnoletni sami decydują o tym, czy chcą chodzić na lekcje dodatkowe. Do wyboru mają religię, etykę i wychowanie do życia w rodzinie. I coraz częściej wolą się nie angażować religijnie.

– Na to składa się na pewno kilka czynników. Po pierwsze, jest to odzwierciedlenie poziomu religijności w Polsce, która, czy to się komuś podoba, czy nie, po prostu spada. Tegoroczny spadek we Wrocławiu jest spowodowany również sporym procentem uczniów ukraińskich, którzy dołączyli do polskich klas, a nie chodzą na religię. Znam przypadki, gdzie uczniowie tworzą tacy nawet 1/3 klasy – mówi Gazecie Wrocławskiej Maciej Rajfur, rzecznik Archidiecezji Wrocławskiej. Maciej Rajfur to pierwszy w Polsce rzecznik kurii, który nie jest księdzem.