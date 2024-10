Nagranie nie wyjaśnia sytuacji do końca. Mężczyzna przebiega przez przejście dla pieszych, nie jest też jasne, czy miał zielone czy czerwone światło. To już zadanie dla śledczych. Ale pewne jest, że czarny SUV ciężko potrącił mężczyznę, a jego kierowca nie udzielił mu żadnej pomocy i uciekł z miejsca wypadku. Policjanci w kilka godzin znaleźli sprawcę. Szybko wyszło na jaw, że doskonale go znają. To on kilka lat temu spowodował tragiczny wypadek na moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Stało się to 25 czerwca 2020 roku. Chwilę po godzinie 12 autobus linii 186 wypadł z wiaduktu trasy S8. Pojazd przebił się przez bariery, rozerwał, jego część spadła z wiaduktu.