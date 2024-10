Obaj kierowcy byli pijani

Jak informowaliśmy w naTemat.pl do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, kiedy kierujący Audi próbował wyprzedzić Volkswagena. Badania alkomatem wykazały, że obaj kierowcy byli nietrzeźwi.

– Badanie alkomatem wykazało, że 20-letni kierowca Audi miał ponad promil alkoholu we krwi, a dodatkowo posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów – powiedział w rozmowie z nami rzecznik policji podinspektor Tomasz Krupa.

Podczas badania okazało się również, że 19-letni kierowca Volkswagena , którego Audi próbowało wyprzedzić, także był pod wpływem alkoholu. Miał blisko promil alkoholu we krwi. Z zeznań nastolatka i jego niepełnoletniej pasażerki, siostry sprawcy wypadku wynika, że pili razem alkohol.

– Ta czwórka wcześniej wspólnie piła alkohol, po czym postanowili wsiąść do samochodów i się przejechać. Materiał dowodowy nie potwierdza tego, że były to wyścigi. Jest to droga poza miejscowością, rzadko uczęszczana, zwłaszcza w nocy – dodał w rozmowie z naTemat.pl prokurator rejonowy w Augustowie Sebastian Piekarski.