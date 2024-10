"Bez retuszu" to godzinny dokument oparty na video pamiętnikach Magdy Atkins, który opowiada o niezwykłej podróży przez życie z rakiem piersi. We wrześniu 2022 r. lekarz wykrył zmiany podczas badania ultrasonograficznego jej piersi. Dodatkowa seria badań potwierdziła, że to rak.

– Złoty Delfin to jest nagroda dla Magdy. Dla Jej odwagi, aby ujawnić się ze swoją walką. Magda w czarnej godzinie pomyślała jak pomóc innym kobietom, które też zmagały się z chorobą. Jej determinacją przesunęła horyzont tego co możliwe, nieustannie inspiruje, daje nadzieję i przypomina że nie można się poddawać. Jestem wdzięczna Magdzie za to, że obdarzyła mnie zaufaniem i pozwoliła opowiedzieć Jej historię – mówi Ewa Ewart .

A Magda Atkins dodaje: – "Bez retuszu" to nie tylko wyróżnienie, ale dowód na to, że każda historia ma moc zmiany. To była podróż pełna emocji, wyzwań, ale i wielkiej radości. Złoty Delfin to coś więcej niż nagroda. To symbol walki, determinacji i siły, która napędza nas do działania. Ten film to nie tylko moja historia, ale inspiracja dla wszystkich, którzy szukają nadziei w trudnych chwilach.