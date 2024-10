"Wczoraj około godziny 16:35 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Szpitalnej w Kraśniku. Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu wskazują na to, że kierujący pojazdem Mitsubishi. 68-latek nie zastosował się do obowiązującego oznakowania i nie ustąpił pierwszeństwa wykonującemu manewr skrętu 12-letniemu rowerzyście. Wskutek tego doszło do zderzenia. Obaj uczestnicy to mieszkańcy Kraśnika" – tak opisują to zdarzenie policjanci.