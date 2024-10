Jedno z największych polskich lotnisk zostanie zamknięte. Znamy przyczynę

Od 26 października do 4 grudnia lotnisko we Wrocławiu będzie nieczynne. Do użytku wróci 40 dni później, zmienione nie do poznania. Przejdzie remont za 376 mln zł, który zwiększy jego przepustowość. Utrudnienia w lotach potrwają jednak do początków 2025 roku.