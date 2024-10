Wielu z nas lubi pochwalić się zdjęciami z wakacji w mediach społecznościowych. Robimy to podczas letniego all inclusive , ale i jesiennych city breaków. Swoją relację najczęściej zaczynamy jeszcze na lotnisku, chwaląc się kartą pokładową. I w tym momencie popełniamy ogromny błąd. Właśnie przed tym ostrzega LOT.

LOT z apelem do pasażerów. Nie pokazuj swojej karty pokładowej

Warto bowiem pamiętać, że nasza karta pokładowa zawiera wiele wrażliwych danych. Absolutna podstawa to imię i nazwisko. Dodatkowo informujemy, gdzie lecimy, co jest jasnym sygnałem dla potencjalnych złodziei, że aktualnie nie ma nas w domu. To jednak tylko początek naszych problemów. Dlatego LOT zwrócił się z apelem do podróżnych i pokazał, których części biletu nigdy nie powinniśmy publikować w sieci.