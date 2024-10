Rusza sprawa o spadek po Tomaszu Komendzie

Co jednak z jego majątkiem? Możliwe, że Tomasz Komenda napisał testament, ale na razie nic o nim nie wiadomo. Wiadomo za to, że rusza sprawa w sądzie na wniosek jego brata, Gerarda Komendy. To m.in. on się opiekował chorym przed śmiercią.

– Ale sam tego nie robiłem. Pomagała mi rodzina, przyjaciele. Mogę wszystkich zapewnić, że Tomek do ostatnich chwil był otoczony miłością i czułością. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy – przekazał Gerard Komenda w rozmowie z portalem salon24.pl.

Komenda miał syna Filipa

– Sprawa jest dość prosta, ale kluczowe jest to, czy był testament. Jeśli go nie nie było, to przy założeniu, że Tomasz Komenda nie był żonaty, spadek trafia do potomstwa – tłumaczył w naTemat prawnik. Jak dodał, rodzeństwo w tym przypadku nie ma prawa do roszczeń, podobnie jak rodzice.