A ponieważ zgodnie z prawem korupcja to wręczanie (żądanie lub przyjmowanie) przez urzędników państwowych pieniędzy lub przysług w zamian za usługi, nadużywanie przez polityków publicznych pieniędzy lub dawanie ich swoim pomagierom, wygląda na to, że tym razem wymiar sprawiedliwości ma na tacy polityków PiS i Tadeusza Rydzyka .

Od dawna nie nazywam go "ojcem", ponieważ moim zdaniem wiele razy dowiódł, że nie jest prawdziwym duchownym, tylko biznesmenem, który używa religii jako parawanu, za którym robi brudne interesy.

W tym wypadku mówimy o udokumentowanych przez zespół Giertycha 37 milionach złotych i skierowaniu w tej sprawie pytań do 800 państwowych podmiotów i instytucji!

Zespół Giertycha nie przesądza, że doszło do przestępstwa, bo o tym, jak zawsze, zdecyduje sąd, ale wskazuje na "silną możliwość" że wielu, w tym wysokich, urzędników państwowych dopuściło się korupcji na rzecz Rydzyka.

Jaki jest Kościół katolicki?

Polski Kościół jest zabobonny, prymitywny mentalnie, zachłanny, chciwy i w obecnym kształcie – od dawna nie do obrony przez nikogo, kto chce żyć w nowoczesnym, wolnym, szanującym ludzi i przepisy świeckim państwie prawa.

Potrzebna debata o Kościele katolickim

Jak napisałam na swoim profilu na X – nie tylko ten haracz dla Rydzyka, ale wszystkie haracze wypłacone Kościołowi katolickiemu przez polityków przez lata wymagają zbadania i ujawnienia. Chciałabym, żeby otwarcie powiedziano opinii publicznej, za co one były. A także jak, świadomie i systemowo, Kościół pomógł i pomaga nacjonalistom i faszyzującym populistom zniszczyć demokrację, system prawny, wyborczy, nowoczesną edukację, świadomość społeczną i stabilność – państwa i obywateli.

Po pierwsze – ulgę, jaką zawsze daje szczere i głośne powiedzenie prawdy. Po drugie – zwiększenie wiedzy i świadomości Polaków, co umożliwiłoby ujawnienie i przedyskutowanie nagannych zachowań Kościoła od lat przemilczanych i ignorowanych.

Oczywiście Kościół z pomocą współpracujących z nim polityków za wszelką cenę stara się do tego nie dopuścić, bo wie, że to skończy się jak w Irlandii: spadkiem zaufania wiernych, słusznym ograniczeniem jego roli w życiu publicznym, końcem bezkarności dla księży-przestępców i, co najgorsze – odcięciem kurka z publicznymi pieniędzmi.