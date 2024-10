Wiceprezydentka Warszawy ma wejść do rządu

Biografia odchodzącej ministry

Do rządu wrócił też ostatnio Kierwiński

Przypomnijmy też, że z końcem września do rządu z Brukseli wrócił Marcin Kierwiński. 26 września prezydent Andrzej Duda powołał go do rządu. Został on ministrem, którego zadaniem będzie skoordynowanie działań dotyczących odbudowy obszarów dotkniętych powodzią.

– Jestem pełen uznania dla decyzji Ministra Kierwińskiego. Chcę powiedzieć, że to on do mnie zadzwonił i powiedział, że jest gotów. (...) Od początku wiedział, że nie wraca z Brukseli do Warszawy, tylko wraca w przyspieszonym trybie do Stronia, Lądka, Lewina, Brzegu – do wszystkich bez wyjątku miejsc, które będą wymagały państwowej, publicznej pomocy – podkreślił wówczas premier Donald Tusk.