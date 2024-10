Czarne chmury nad kluczowym resortem? Oto jakie opcje ma Tusk ws. rekonstrukcji rządu

Powracają pytania o zmiany w rządzie Koalicji 15 października. Donald Tusk już kilka miesięcy temu zapowiedział ocenę pracy resortów, jednak do rekonstrukcji nie doszło ani przed, ani po wakacjach. Do tego we wrześniu Polskę nawiedziła powódź, a na horyzoncie jest już kampania prezydencka. Jak jednak podaje "Rzeczpospolita", nad jednym z ministerstw zebrały się czarne chmury.