To będzie wyjątkowe pożegnanie, bo Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny przez lata byli filarami polskiej kadry. Nie rozegrają jednak symbolicznego, ostatniego meczu. Przed spotkaniem z Portugalią przewidziano tylko ceremonię, by uhonorować dwóch zawodników.

Afera o koszulki z Krychowiakiem i Szczęsnym

Teoretycznie to miła niespodzianka dla kibiców. Ze strony fanów polskiej kadry pojawiło się jednak sporo krytycznych komentarzy. Jedni zwracają uwagę na wygórowaną ich zdaniem cenę (119,99 zł), inni zauważyli, że nawet sposób promocji tej kolekcji to po prostu wpadka PZPN .

Na Łączy nas Piłka pojawiło się zdjęcie koszulki, którą położono na stadionowych krzesełkach. "Wygnieciona koszulka rzucona na krzesełko stadionowe? To ma zachęcić do kupienia? Serio?" – dopytywał jeden z użytkowników X.

"Za miesiąc będą na wyprzedaży za 9.99. - a później jako gratis do szalika" – żartował ktoś inny w komentarzu pod postem. Niektórzy pisali też, że pożegnanie Krychowiaka i Szczęsnego to okazja, by zejść z ceny.