Cristiano Ronaldo jest fenomenem. Gdziekolwiek się nie pojawi, przyciąga tłumy fanów. 39-latek jest idolem dzieci, bożyszczem fanek, ale i panowie często doceniają jego piłkarskie umiejętności. Nietrudno więc dziwić się, że ani chłód, ani zdrowo wywindowane ceny za hotel nie zatrzymały kibiców, którzy marzyli o tym, żeby zobaczyć go z bliska na żywo.

Cristiano Ronaldo – powitanie przez tłum kibiców w Warszawie

Wyjazd do Warszawy dla piłkarzy Portugalii nie był łatwy. Pierwotnie mieli oni pojawić się na Lotnisku Chopina o godzinie 19:30, ale z powodu złych warunków w Lizbonie, lot się opóźnił. Ostatecznie w polskim porcie pojawili się dopiero ok. godziny 22. O 22:30 ekipa dotarła do hotelu.