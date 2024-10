Patryk Jaki zdradził na antenie radia RMF FM, że decyzja, dotycząca kandydata PiS zostanie podjęta w listopadzie. – Wiele wskazuje na to, że 11 listopada poznamy kandydata PiS na prezydenta – powiedział.

Jaki: Najbliższe wybory prezydenckie to jest naprawdę walka o wszystko

Na pytanie, czy on jest gotowy ubiegać się o kandydaturę z ramienia PiS, stwierdził, iż "jest gotowy", ale dodał, że polityka to jest gra zespołowa, zatem "trzeba się pogodzić również z tym, że kandydat może być inny i bardzo ciężko na niego pracować". – Ludzie, którzy w polityce nie potrafili czekać, nie wykazywali się pokorą, już leżą na cmentarzysku politycznym. Więc jeżeli będzie taka potrzeba, ja będę czekał. I nie chodzi o moje ambicje w tej chwili. Najbliższe wybory prezydenckie to jest naprawdę walka o wszystko – uważa Jaki.