Co Ziobro planuje ws. kandydata na prezydenta?

Padło również pytanie o szanse byłego premiera Mateusza Morawieckiego . – Sprawę tę już dawno przeciął prezes Kaczyński, wskazując, że wiele badań nie daje żadnych szans Mateuszowi na zwycięstwo w drugiej turze – skwitował to Ziobro.

Kogo jednak może wystawić PiS?

Co ciekawe, na byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka chce głosować niecałe 5 proc. wyborców Dudy. Była premier Beata Szydło wypada jeszcze gorzej – może liczyć na jedynie 3,5 proc. głosów.

O komentarz do tego badania zapytaliśmy wówczas doktora Mirosława Oczkosia, specjalistę ds. wizerunku politycznego.

Wyborcy PiS na razie wskazują Morawieckiego

– Nie jestem absolutnie zaskoczony, dlatego że wyborcy PiS nie mają jasnego komunikatu, kto ma być tym kandydatem. To są wszystko spekulacje – stwierdził dr Oczkoś.

– Ten sondaż jest trochę wynikiem trybu ratunkowego "co mam najbliżej w głowie, a najbliżej w głowie mam Morawieckiego" – powiedział nasz rozmówca, dodając, że "jest to taki trochę sondaż na zasadzie: "jak mnie pytają, to powiem, kogo znam – Morawieckiego".