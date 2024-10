Klaudia Janas wyznała, że jest lesbijką

– Jeśli chodzi o odwagę, to ta rozmowa jest dla mnie aktem odwagi. Nigdy nie mówiłam w żadnym wywiadzie, że jestem lesbijką, ale nie dlatego, że to ukrywam, tylko dlatego, że nikt mnie o to nie pytał (...) Nie chcę się nad tym zastanawiać, nie chcę się bać być, kim jestem. Rozmawiam ze sobą – powiedziała Klaudia Janas.