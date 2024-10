Wpadka Kaczyńskiego w TV Republika

Co dokładnie miał na myśli prezes PiS, pozostaje niejasne, ponieważ Danuta Holecka, prawdopodobnie poinformowana przez słuchawkę, że ich rozmowa jest słyszalna dla widzów, przerwała prezesowi PiS uciszając go słowem "cii".

PiS łączy się z Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry

Co oznacza "zduraczenie"?

– Człowiek wykształcony powinien i w tej sferze się orientować. Matematyka i fizyka, biologia, chemia – to wszystko też ma być zredukowane. Wypada mi tu powtórzyć, cokolwiek rosyjskie, ale celne stwierdzenie prof. Legutko. On użył nie do końca polskiego słowa "zduraczenie". To właśnie chodzi o "zduraczenie" Polaków. Głupi ludzie, głupi konsumenci – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.