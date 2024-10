Uśmiechnięty Kaczyński robi selfiaki

Na pytanie, czy mogą zrobić pamiątkową fotografię, prezes odpowiedział z uśmiechem: "Oczywiście, po to właśnie do was wyszedłem". I to właśnie ten gest, ta krótka wymiana zdań, wydaje się być największym zaskoczeniem dzisiejszego dnia.