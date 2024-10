Jak podaje TVN Meteo , po weekendzie czeka nas dużo chłodniejsza pogoda. I tak z prognozy Tomasza Wasilewskiego wynika, że do środy w Polsce będzie nie więcej niż 14 stopni Celsjusza, a we wschodniej części kraju tylko 9-10 st. C.

Prognoza długoterminowa na październik

"Później, pod koniec tygodnia, zacznie się ocieplać i w czasie najbliższego weekendu możemy spodziewać się 18 st. C na zachodzie i południu kraju, a następnie, w kolejnym tygodniu nawet 19 st. C." – prognozuje ekspert telewizji.