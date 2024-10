Prognoza pogody na koniec roku: Fale mrozów nadciągają nad Europę Środkową

Polacy i Czesi zgodni z kolegami zza Odry. Zima 2024/25 może być pełna kontrastów

O wszystkim może zdecydować wir polarny. DWD spodziewa się "destabilizacji"

Wracając jednak do efektów prac meteorologów z Niemiec, zauważyć należy, że dużą uwagę poświęcają oni aktualnie zjawisku osłabienia wiru polarnego, które może wpłynąć na aurę w styczniu i lutym. Wir polarny to naturalny układ atmosferyczny odpowiedzialny za utrzymywanie zimnych mas powietrza nad biegunem północnym, a w tym sezonie może on ulec "destabilizacji", co spowodowałby nagły napływ arktycznego chłodu do Europy Środkowej.