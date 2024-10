Już wiadomo, że były minister znowu nie pojawił się przed komisją. – Stwierdzam, że świadek Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchaniu – powiedziała przewodnicząca Magdalena Sroka. – Został skutecznie poinformowany o terminie. Dzisiaj jako komisja musimy wypracować decyzję, co do dalszego postępowania w tej sprawie – zaznaczyła.

Czy Ziobro będzie doprowadzony przymusowo przed komisję?

Później głos zabrał Tomasz Trela. – Wnioskuję, aby komisja skierowała wniosek o ukaranie grzywną świadka i wyznaczyła nowy termin przesłuchania. Dwukrotnie wysłaliśmy wezwanie w lipcu i dwukrotnie przyjęliśmy jego usprawiedliwienie nieobecności. Do trzech razy sztuka. Jeśli Ziobro będzie uporczywie unikał posiedzeń komisji, wystąpimy z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie – zapowiedział.

– To, że pan Zbigniew Ziobro publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia ze swojej choroby, to jest jego prawo. Nikt z członków komisji tego nie kwestionował, że Zbigniew Ziobro był chory. To, że był chory nie oznacza jednak, że nie może udzielać informacji członkom komisji – kontynuował Trela.