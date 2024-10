Zbigniew Ziobro będzie musiał stanąć przed komisją ds. Pegasusa fot. Piotr Kamionka/REPORTER/East News

Komisja śledcza ds. Pegasusa wyznaczyła termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, na 14 października o godz. 10:00. Jest to kolejne podejście komisji do uzyskania zeznań od Ziobry, po tym jak nie stawił się on na wcześniejsze wezwanie z 1 lipca, tłumacząc swoją nieobecność zaświadczeniem lekarskim.

Magdalena Sroka szefowa komisji, mimo sprzeciwu polityków z Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski, po otrzymaniu opinii od biegłego radioterapeuty–onkologa podjęła decyzję o przesłuchaniu byłego ministra. Politycy związani ze Zbigniewem Ziobrą wyrażają swoje niezadowolenie, argumentując, że przesłuchanie jest "barbarzyństwem" i częścią politycznej rozgrywki.

Wszyscy równi wobec prawa. Trela mówi o sposobie na Ziobrę

Politycy koalicji, tacy jak Tomasz Trela z Lewicy, nie kryją swojego stanowczego stanowiska w tej sprawie. W rozmowie z naTemat.pl poseł podkreślił, że stawienie się przed komisją to obowiązek każdego obywatela, niezależnie od pełnionych funkcji. Pozostaje jednak pytanie, czy Zbigniew Ziobro jest świadomy, że prawo dotyczy każdego, bez wyjątków.

– On też nie ma specjalnie wyjścia. W momencie, kiedy się nie stawi, w poniedziałek 14 października, usłyszy kolejny termin przesłuchania. Jeżeli na kolejnym się nie stawi, to za trzecim razem, jak nie przyjdzie, no to będzie wniosek o areszt tymczasowy i doprowadzenie, bo będziemy (jako komisja) postępować zgodnie z procedurą – tłumaczy poseł Tomasz Trela.

Nasz rozmówca zaznaczył również, że nieoficjalnie mówi się o ustalaniu taktyki na przesłuchanie dla Zbigniewa Ziobry po stronie Zjednoczonej Prawicy. Bardzo mocno jednak podkreślił, że to już jest ich wewnętrzna sprawa, gdyż nie ma takiej możliwości, żeby świadek, który jest prawidłowo wezwany, który może zeznawać, odmawiał udziału w pracach komisji, bo poniesie z tego tytułu konsekwencje.

– Oni na pewno się zastanawiają, jaką taktykę przyjąć. Nie jest też tajemnicą, że to wezwanie pokrzyżowało im trochę sprawy polityczne. Podobno pan Ziobro miał być gościem na kongresie PiS, gdzie miało odbyć się wchłanianie Suwerennej Polski. Na początku mówili, że Ziobro się niczego nie boi. Teraz mówią, że może by przyszedł, ale "paratrybunał" wydał jakieś tam zabezpieczenie. Więc jakieś sztuczki i triki będą robić, ale my będziemy robić bardzo konsekwentnie swoje i nie będziemy w ogóle patrzeć na to, co oni tam wyprawiają – stwierdza Trela.

"Ziobro o wszystkim wiedział"

Rozmówca naTemat.pl podkreśla również, że śledczy dysponują dokumentami potwierdzającymi, iż decyzja o przekazaniu 25 milionów złotych na zakup Pegasusa została podjęta jeszcze przed faktycznym przekazaniem środków, co jest dowodem na to, że Ziobro o wszystkim wiedział i miał pełną świadomość całego procesu.

Według Treli kluczowe jest, aby Zbigniew Ziobro wyjaśnił, dlaczego się na to zgodził. Dokumenty potwierdzają, że sam Ziobro dekretował pisma do swoich współpracowników, zlecając im zajęcie się sprawą.

Poseł podkreśla także rolę świadków, którzy byli współpracownikami Ziobry: "Byli świadkowie, którzy mówili, że oni wykonywali polecenia. Oni tych poleceń sobie nie wydawali". Trela zwraca uwagę, że ich zeznania jasno pokazują, iż brak realizacji tych poleceń mógł skutkować poważnymi konsekwencjami.

Tomasz Trela zaznacza, że obecne przesłuchanie dotyczy jedynie etapu przekazania pieniędzy, ale nie wyklucza kolejnych przesłuchań Ziobry.

– Ziobro jest na tym etapie wezwany jako świadek co do przekazania pieniędzy na zakup. Nie wykluczone, że on jeszcze będzie wzywany, jak będziemy realizować tę część operacyjną – mówi.

Polityczna przepychanka o Pegasusa i przesłuchanie Ziobry

Współpracownicy Ziobry mimo dowodów przedstawianych przez członków komisji określają jej działania jako "polityczną nagonkę" i oskarżają wszystkich o nękanie byłego ministra. Sam Ziobro zarzuca Tuskowi, liderowi opozycji, osobistą wendetę. Według Ziobry komisja ma na celu zemstę za jego polityczne decyzje, a nie dążenie do prawdy w sprawie zakupu Pegasusa.

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET, 46,9 proc. Polaków uważa, że Zbigniew Ziobro powinien złożyć zeznania przed komisją, niezależnie od stanu zdrowia. Przeciwnego zdania jest 35,4 proc., a 17,7 proc. nie ma w tej sprawie zdania. Dane te pokazują, że temat budzi duże rozłamy i stanowi kolejny element ogromnego sporu politycznego.

Od momentu, gdy pojawiły się doniesienia o użyciu Pegasusa, sprawa rodziła ogromne kontrowersje. W latach 2017–2021 inwigilowani mieli być politycy ówczesnej opozycji, sędziowie, adwokaci oraz prokuratorzy, którzy wyrażali sprzeciw wobec działań rządzących. Komisja ma nadzieję, że przesłuchanie Ziobry rzuci nowe światło na to, kto faktycznie był odpowiedzialny za inwigilację i jakie były jej motywy.