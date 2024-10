Zatrzymanie Buddy. Informacje od śledczych

Oświadczenie ws. czynności m.in. w Warszawie wydało także CBŚP . "Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji dziś od godzin porannych wykonują czynności na terenie Warszawy i województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego do sprawy dot. grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi" – taki dość lakoniczny komunikat opublikowała ta służba.

Budda został zatrzymany w luksusowym hotelu

Co istotne w tej sprawie, w niedzielę wieczorem na Instagramie partnerki Kamila L. pojawiło się zdjęcie youtubera z nią w znanym stołecznym hotelu.

– Kamil L. wynajął pokój w Hotelu Warszawa. W niedzielę wieczorem odwiedzili go również koledzy. Była z nim także jego partnerka. Kamil L. miał zostać wyprowadzony w kajdankach – powiedział informator gazety.

Warto tutaj dodać, że jest to bardzo drogi hotel. Za pobyt od soboty do poniedziałku (dwie nocy za dwie osoby) trzeba tam zapłacić od 7 tys. w górę. Ceny niektórych apartamentów to nawet 25 tys. zł za weekend.