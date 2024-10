Dziś działania jego rządu pozytywnie ocenia ponad 38 proc. Polaków. Co ważne, ponad połowa z nas uważa, że lepiej spisuje się on na stanowisku premiera niż jego poprzednik, czyli Mateusz Morawiecki . Tak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Więcej zadowolonych niż malkontentów

Donald Tusk deklasuje Mateusza Morawieckiego

Respondenci zostali też zapytani o to, którego polskiego premiera oceniają lepiej: Donalda Tuska czy Mateusza Morawieckiego. Różnica jest duża. 53,6 proc. pytanych ma lepsze zdanie o obecnym szefie rządu. 36,7 proc. czuje sentyment do byłego premiera i uważa, że to on lepiej sprawdzał się w roli prezesa Rady Ministrów.