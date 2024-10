W tym roku Kimmel już nie powróci, co powiedział wprost. Jak pisze serwis "Deadline", pomysł na prowadzącego Oscary 2025 jest inny. Mianowicie miałoby go nie być, a przynajmniej w takiej formie, do jakiej przyzwyczaiła nas gala (nie jest to całkiem nowy pomysł, bo Oscary nie miały prowadzącego już w 2019, 2020 i 2021 roku).