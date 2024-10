Horrory mają to do siebie, że w większości kreują wizję odzwierciedlającą obawy społeczeństwa. Dlatego też kino grozy cieszy się tyloma gatunkami. Do najsłynniejszych należą m.in. slashery ("Krzyk" Wesa Cravena i "Halloween" Johna Carpentera), found footage ("Blair Witch Project" Eduardo Sánchez i Daniel Myrick, a także seria "Paranormal Activity") i horror psychologiczny ("Misery" Roba Reinera i "Uciekaj!" Jordana Peele'a).