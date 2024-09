Filmy fantastycznonaukowe opierają się na motywach, które w mniejszym lub większym stopniu odwołują się do nauki (zwłaszcza do nauk ścisłych). Ten gatunek kina próbuje poniekąd przewidzieć, jak będzie wyglądać nasze życie i kondycja Ziemi w przyszłości (zarówno tej bliskiej, jak i niezwykle odległej). Do tego potrzeba nie lada wyobraźni.