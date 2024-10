Strażnik filii nr 6 Kredyt Banku, Krzysztof Matusik, pod pretekstem zostawienia munduru wprowadził do budynku swojego kolegę z Łochowa, który tak jak on miał doświadczenie w pracy dla agencji ochroniarskich. Po wejściu do banku Grzegorz Szelest zastrzelił odbywającego wówczas dyżur 50-letniego ochroniarza Stanisława Woltańskiego.

Po ukryciu ciała w studzience odpływowej pod szatnią Matusik – jak gdyby nigdy nic – otworzył drzwi rozpoczynającym pracę kasjerkom. W czasie, gdy kobiety zeszły do podziemi banku, by otworzyć self i wyjąć z niego gotówkę, co należało do ich codziennych obowiązków, intruzi wprowadzili do budynku swojego trzeciego wspólnika, Marka Rafalika.