Gatunek kryminalny ma się w Polsce naprawdę dobrze, co udowadniają zagraniczne sukcesy takich seriali jak "Forst" z Borysem Szycem ("Zimna wojna") czy "Odwilż" z Katarzyną Wajdą ("Jesteś Bogiem"). Jeśli chodzi o produkcje skupiające się na napadach, w przeszłości mieliśmy ich wiele. Tytuły warte wymienienia to choćby "Hazardziści" z 1975 roku, którzy skupiali się na sprawie słynnego skoku na bank w Wołowie w latach 60., i "Vabank" Juliusza Machulskiego.

"Napad" to nowy hit Netfliksa. Film był inspirowany najbrutalniejszym napadem na bank w Polsce

Strażnik filii nr 6 Kredyt Banku, Krzysztof Matusik, pod pretekstem zostawienia munduru wprowadził do budynku swojego kolegę z Łochowa, który tak jak on miał doświadczenie w pracy dla agencji ochroniarskich. Po wejściu do banku Grzegorz Szelest zastrzelił odbywającego wówczas dyżur 50-letniego ochroniarza Stanisława Woltańskiego.

Po ukryciu ciała w studzience odpływowej pod szatnią Matusik – jak gdyby nigdy nic – otworzył drzwi rozpoczynającym pracę kasjerkom. W czasie, gdy kobiety zeszły do podziemi banku, by otworzyć self i wyjąć z niego gotówkę, co należało do ich codziennych obowiązków, intruzi wprowadzili do budynku swojego trzeciego wspólnika, Marka Rafalika.