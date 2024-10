Premier zabrał głos chwilę po zakończeniu orędzia prezydenta Dudy . Ten zabrał głos w związku z rocznicą wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 r. Duda ganił, groził i pokrzykiwał, pochwalił jedynie ministrów i posłów PSL . W zgodnej ocenie komentatorów była to bardzo czytelna próba przeciągnięcia tego ugrupowania na stronę PiS.

– Żadne zaklęcia mówców politycznych, żadne orędzia, żadne partyjne deklaracje nie zmienią tego fundamentalnego faktu: to Polki i Polacy 15 października w wielkim narodowym zrywie, który na szczęście polega dzisiaj na demokratycznych wyborach, odsunęli złą władzę, uwolnili Polskę od kłamstwa, korupcji i od nieudolności – mówił Tusk.

– Nawet pan prezydent postanowił wygłosić orędzie, w końcu chyba w ten sposób podkreślając wagę tego, co stało się rok temu – powiedział Tusk.

Strasznie to rozsierdziło posłanki i posłów PiS , którzy wznosząc okrzyki "kłamca, kłamca" zaczęli opuszczać salę obrad.

– Chcieli, żebyście odeszli, więc odejdźcie – mówił do pokazujących mu plecy posłów PiS.

Szpila w Dudę, szpila w Kaczyńskiego

– Prezydent powiedział, że praworządność ma w sercu. Nie będę spekulował, gdzie ma praworządność i konstytucję, ale na pewno nie w sercu. I to udowodnił na początku swojej kadencji i także dziś w swoim wystąpieniu – mówił Tusk.

Ale nie były to najostrzejsze słowa skierowane do prezydenta. Ten mówił w orędziu, że zawieszenie prawa do azylu uderzy m.in. w białoruskich opozycjonistów.