"Budda" został tymczasowo aresztowany

Do sądu o zastosowanie aresztu wpłynęło pięć wniosków. Dotyczyły one: Kamila L. ("Buddy"), Tomasza Ch., Adama U., Bartosza G. oraz Aleksandry K. ("Grażyna").

Rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala przekazał w środę po południu naTemat.pl, że sąd wyraził zgodę na areszt całej piątki, w tym "Buddy". Trafili oni do aresztu na trzy miesiące. Decyzję wydał Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże Zachód.

"Budda" może się odwołać od wyroku Sądu Rejonowego

– Podstawą tej decyzji jest to, że zebrane dotychczas dowody przez prokuratora wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani dopuścili się zarzucanych im przestępstw – przekazał sędzia.

Jak dodał, "są one zagrożone surową karą pozbawienia wolności powyżej lat ośmiu", a na wolności podejrzani "mogliby podejmować działania polegające na mataczeniu w sprawie".

"Budda" i pozostali aresztowani mają jednak jeszcze jedną "furtkę" do wykorzystania.

– To orzeczenie sądu jest nieprawomocne, natomiast jest natychmiast wykonalne. Podejrzani przebywają w areszcie tymczasowym. Na to orzeczenie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Szczecinie w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia postanowienia – przekazał sędzia.