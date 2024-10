Pan Rafał wygrał u Buddy dom i porsche za 4 miliony złotych. Sprawdzamy, czy dostanie nagrodę

Pan Rafał wygrał dom w Zakopanem oraz Porsche 911 GT3 RS o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych. Dziś nie ma ani kluczy do luksusowej willi, ani do wymarzonego samochodu. Reszta zwycięzców też czeka. Co dalej z wygranymi w loterii zorganizowanej przez "Buddę"? Na to pytanie odpowiada w rozmowie z naTemat.pl prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska.