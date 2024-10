Znany ekonomista punktuje deweloperów. Powiedział, ile realnie kosztuje wybudowanie mieszkania

Ceny mieszkań w Polsce są zaporowe. Szczególnie młodych ludzi na nie nie stać. Tymczasem ekonomista Marek Zuber wyjaśnił, że za cenę 10 tys. zł za m2 można w każdym mieście w Polsce wybudować mieszkanie, wliczając w to wszystkie koszty oraz dobrą marżę dla dewelopera.

Ekonomista uderza w deweloperów. Tyle realnie kosztuje budowa mieszkania. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER/Biznes na ostro/Youtube

– Dzisiaj – i mówię tutaj o tych najdroższych spółkach realizujących, czyli tych giełdowych, dużych, które mają też koszty korporacyjne – wybudowanie w przyzwoitym standardzie metra kwadratowego mieszkania to jest wyraźnie poniżej 6 tysięcy złotych – powiedział w programie "Biznes na Ostro" znany ekonomista Marek Zuber.

Ekonomista uderza w deweloperów. Tyle realnie kosztuje budowa mieszkania

Jak dodał, koszty pracy mocno wzrosły, ale ceny materiałów budowlanych w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo mocno spadły.

Ekonomista wspomniał też m.in. o przyzwoitej marży, czyli takiej 20 proc. – Tak naprawdę banki zaczynają rozmowę na temat finansowania takiej inwestycji przy marży brutto na poziomie 15 proc., więc te 20 proc. to i tak już jest powyżej przyzwoitego poziomu – wskazał.

Tym samy, jeśli to wszystko poddajemy, to otrzymamy cenę w okolicach 8 tysięcy złotych za metr. – Nie mamy tu jednego elementu. Kosztu działki. My to nazywamy cena do PUM-u, czyli ile w metrze kwadratowym mieszkania jest ceny związanej z zakupem działki – wyjaśnił Zuber.

Jak zauważył, oczywiście zależy od tego, ile działka kosztuje, ale ile można na tej działce wybudować tych metrów kwadratowych.

– I gdyby ta cena do PUM-u wynosiła 2-2,5 tys. złotych, a tak moim zdaniem powinno być w przypadku – oczywiście nie rejonów typu Błonia w Krakowie, czy okolice Pałacu Kultury – ale przyzwoite lokalizacje, może nie najbardziej topowe, ale przyzwoite z punktu widzenia mieszkania, to zamykamy się w 10 tys. złotych z przyzwoitą marżą dla dewelopera i dla firmy realizującej – wyjaśnił ekspert. Chodzi o ceny mieszkań np. w Warszawie, Krakowie czy Szczecinie.

Czy polscy deweloperzy powinni zejść z cen mieszkań?

"Dlaczego deweloperzy nie chcą obniżyć swoich marż, skoro mają z czego schodzić?" – takie pytanie cały czas przewija się w komentarzach dotyczących polskiego rynku nieruchomości.

O to samo zapytaliśmy niedawno prof. Adama Czerniaka, analityka rynku mieszkaniowego z Polityki Insight i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

– To tak samo, jakbyśmy zapytali, dlaczego przedsiębiorstwo działające w rzeczywistości kapitalistycznej nie chce zarabiać mniej lub dlaczego ludzie nie wnioskują u swoich pracodawców o to, żeby obniżyli im płace – powiedział ekonomista w rozmowie z naTemat.pl.

I od razu dodał: – W realiach kapitalistycznych większość stara się zmaksymalizować swoją marzę, swój zysk, swój dochód, swoje wynagrodzenia. Staramy się tak pracować, żeby ten dochód był jak największy i to dotyczy zarówno piekarza, mnie czy pana, jak i deweloperów. Szczegóły tej rozmowy są w tym tekście.

