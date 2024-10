DS7 to stylowy i awangardowy SUV. Ale momentami dzieje się w nim... aż za dużo

Pierwsze, o czym pomyślałem po odebraniu tego samochodu, to: "ale tu dziwnie". Jednak z czasem oswoiłem się z zaskakującym designem i nietypowymi rozwiązaniami, a niesamowite zawieszenie i komfort jazdy przesłoniły pewne niedociągnięcia. DS7 E-Tense 300 4x4 Antoine de Saint-Exupéry, bo to o nim mowa, to rzeczywiście wyjątkowy SUV pod różnymi względami.