Limp Bizkit wystąpi w Polsce! Wiemy, kiedy popularny zespół da koncert

Zespół Limp Bizkit, który w latach 90. podbijał listy przebojów na całym świecie, ogłosił koncert w Polsce. Kapela wykonująca muzykę z gatunku nu metalu przyjedzie na początku przyszłego roku do Łodzi.

Limp Bizkit zagrają w Polsce w 2025! Kiedy i gdzie? (zdjęcie z 2011 roku) Fot. Retna / Photoshot / REPORTER

Limp Bizkit zagra w Łodzi w 2025 roku. Kiedy sprzedaż biletów?

Limp Bizkit ogłosił w poniedziałek (21 października) europejską część trasy koncertowej "LOSERVILLE 2025". Wokalista Fred Durst i reszta wystąpią m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Francji i... w Polsce. Trasę nu-metalowego zespołu po Europie rozpocznie koncert w OVO Hydro w Glasgow, a zakończy w wydarzenie na Accer Arenie w Paryżu.

Amerykańska kapela, którą założono w 1994 roku w Jacksonville na Florydzie, zagości w kraju nad Wisłą już 23 marca 2025 roku. Występ odbędzie się na słynnej Atlas Arenie, która mieści się w Łodzi przy alei ks. bp. Władysława Bandurskiego 7.

Jak poinformował Live Nation Polska, przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster ruszy w czwartek (24 października) o godz. 10 rano. Sprzedaż ogólną przewidziano na piątek o tej samej godzinie.

Przypomnijmy, że obecny skład Limp Bizkit prezentuje się następująco: Fred Durst (na wokalu), Sam Rivers (gitara basowa), John Otto (perkusja), Wes Borland (gitara) i DJ Lethal (gramofony i instrumenty klawiszowe). Wcześniej członkami zespołu byli Rob Waters, Terry Balsamo i Mike Smith (wszyscy grali na gitarze).

Amerykański zespół był nominowany do trzech nagród Grammy i sprzedał na całym świecie ponad 40 mln płyt. Sławę zyskał dzięki występom na undergoundowej scenie w Jacksonville pod koniec lat 90. Debiutancką płytę zatytułowaną "Three Dollar Bill, Y'all" wydał w 1997 roku.

Do najbardziej znanych piosenek Limp Bizkit należą m.in. "Rollin", "Behind Blue Eyes", "Nookie", "Take a Look Around", "Break Stuff", "My Generation", "Just Like This", "Faith", "Eat You Alive", "Boiler" i "Turn It Up, Bitch".

Fred Durst nazwał zespół Limp Bizkit, ponieważ chciał, by odstraszała ona potencjalnych słuchaczy. Co ciekawe, każda wytwórnia, która była zainteresowana wydaniem ich pierwszej płyty, zachęcała członków do zmiany nazwy.

W dyskografii Limp Bizkit znalazły się takie płyty jak "Significant Other" (1999), "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" (2000), "Results May Vary" (2003), "Gold Cobra" (2011), a także "Still Sucks" (2021).

Jakiś czas temu zagraniczne media obiegły doniesienia o tym, że zespół wniósł pozew przeciwko Universal Music na kwotę 200 mln dolarów. Jego członkowie mają twierdzić, że "do niedawna nie otrzymywali żadnych tantiem". Według prawników Dursta UMG ostatecznie przekazało kapeli 1,03 mln dolarów, a wytwórni wokalisty, czyli Flawless Records, 2,3 mln dolarów. Muzycy są jednak pewni, że należy im się znacznie więcej pieniędzy.

