Robbie Williams to jeden z najpopularniejszych piosenkarzy i autorów tekstów na świecie, cieszący się rzeszą fanów także w Polsce. Miłośnicy jego talentu mieli okazję posłuchać go na żywo w zeszłym roku, kiedy artysta dał koncert w krakowskiej Turon Arenie. Ku powszechnemu zdziwieniu, niedawno muzyk ponownie odwiedził Polskę, jednak tym razem jego występ był dostępny tylko dla nielicznych.

Ten wykonawca wie jak zaskoczyć. Robbie Williams zagrał niespodziewany koncert w Warszawie Fot. ABACA/Abaca/East News

Williams dał niespodziewany koncert w Warszawie

Fani muzyka, prowadzący poświęconą mu stronę internetową robbiewilliams.pl, przekazali, że w ubiegłą sobotę ich idol przyleciał do Warszawy, gdzie dał prywatny koncert.

Jak czytamy, wydarzenie miało miejsce w klubie Jasmine i odbyło się z okazji urodzin Gregory’ego Jankilevitscha, biznesmena oraz współzałożyciela Mercuria Energy Group, firmy działającej w branży energetycznej.

Ciekawostką jest fakt, że Jankilevitsch jest również jednym z producentów wykonawczych biograficznego filmu o Robbie Williamsie, który już wkrótce wejdzie na ekrany kin. Tytuł dzieła to "Better Man", nawiązujący do jednego z najpopularniejszych utworów artysty.

Nagranie z koncertu trafiło do sieci

Niedługo po występie Williamsa w stolicy, w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia oraz nagrania dokumentujące to niecodzienne wydarzenie. Jedna z relacji pochodzi od fotografa Denisa O'Regana, który postanowił podzielić się swoimi wrażeniami z wyjątkowego wieczoru, jaki zapewnił zgromadzonym Robbie Williams.

"Niepowtarzalny Robbie Williams rzeczywiście nas zabawiał. Niespodziewany występ w barze Jasmine w hotelu Nobu w Warszawie. Niesamowity wieczór – później mieliśmy świetny temat do rozmów. To był prawdziwy prezent urodzinowy dla właściciela, Gregory'ego Jankilevitscha. Film 'Better Man' z Robem w roli głównej wchodzi do kin w grudniu" – napisał fotograf w poście na Instagramie.

Udostępnione przez fotografa nagranie z koncertu ukazuje niezwykłą energię, jaką Williams emanuje na scenie. Jego charyzma i zaangażowanie przyciągają uwagę i za to fani go uwielbiają. W komentarzach pod postami O'Regana można znaleźć wiele pozytywnych słów uznania, a miłośnicy jego muzyki Williamsa nie kryli zachwytu nad swoim idolem.

"On jest prawdziwym showmanem! To musiał być niesamowity występ!", "Trochę zazdroszczę – bardzo fajnie!", "To niesamowite, kocham Robbiego Williamsa" – to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod postami Denisa O'Regana.

Robbie Williams zaskoczył wszystkich swoim niecodziennym występem, a także po raz kolejny zwrócił na siebie uwagę, przypominając jednocześnie, że już niebawem do kin wejdzie jego biografia.

