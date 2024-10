Czasy, w których dostawcze auta były spartańskimi wołami roboczymi, dawno minęły. Na rynku ważna jest dziś dobrze skrojona oferta - nowoczesne technologie, wydajność i komfort. Auta dostawcze Toyota to mocne rozdanie - udogodnienia i rozwiązania zastosowane w modelach takich jak Toyota Hilux, Toyota PROACE czy PROACE MAX pozwalają oszczędzać paliwo, podnoszą poziom bezpieczeństwa i zmniejszają emisję spalin. Oto, jakie nowinki japońskiej marki stanowią asa w rękawie.

Fot. materiały prasowe.

Lepsze zarządzanie i oszczędności - nowe Toyoty ułatwiają prowadzenie biznesu

Samochody dostawcze nie mają lekko. Od chwili wyjazdu z salonu biorą na barki ogromne obciążenia, w wielu branżach jeżdżą praktycznie non-stop i nierzadko już po paru miesiącach noszą „bojowe” blizny w postaci zadrapań i rys. Auta stworzone do ciężkiej pracy mają ułatwiać prowadzenie biznesu i z roku na rok to pojęcie nabiera coraz szerszego znaczenia.

Dziś liczy się bowiem znacznie więcej niż pojemna paka i oszczędny silnik pod maską. O wygodzie i przewadze nad konkurentami decydują nowe technologie - systemy czuwające nad bezpieczeństwem oraz komfortowe dodatki takie jak kamera cofania czy interfejs Apple CarPlay. Samochody dostawcze Toyota proponują cały komplet nowoczesnych zalet, a oprócz tego wyróżniają się właściwościami, które od zawsze interesowały przedsiębiorców. Modele dostawcze w ofercie japońskiej marki są dostępne w wielu wersjach i konfiguracjach. Gama zawiera zarówno zwinne miejskie dostawczaki (Toyota PROACE CITY), jak i duże vany (Toyota PROACE MAX), które sprawdzą się w wymagających branżach.

Przykłady innowacyjnego podejścia można mnożyć. Jednym z nich jest system Smart Cargo, czyli otwierana gródź między przedziałem ładunkowym a kabiną. Rozwiązanie pozwala wydłużyć przestrzeń załadunkową i zmieścić do wnętrza ponadgabarytowe przedmioty. W kokpicie czeka na nas cała masa schowków i praktycznych półek, pomagających zapanować nad bałaganem, natomiast szerokie możliwości personalizacji sprawiają, że dostawczak w zależności od potrzeb i zabudowy może być mobilnym biurem, chłodnią z agregatem, warsztatem w terenie czy samochodem do przewozu osób z niepełnosprawnością. W każdej z wymienionych odmian, dostępne są udogodnienia znane z dobrze wyposażonych aut osobowych - system multimedialny z dotykowym ekranem, czujnik martwego pola, podgrzewana kierownica, dwustrefowa klimatyzacja czy cyfrowe zegary. Podobnie jak Yaris, Corolla czy RAV4, samochody dostawcze Toyota proponują niezawodność, komfort i doskonałe wyposażenie.

Wszystkie te cechy to wspólne mianowniki aut z gamy Toyoty, ale czym wyróżniają się poszczególne modele. Nie brakuje im unikalnych zalet - jakie samochody oferuje Toyota Professional?

Wersje wyposażenia Toyoty PROACE - komfort i bezpieczeństwo

Toyota PROACE to kluczowy model marki. Można określić go mianem „złotego środka”, bowiem z wysokością nadwozia poniżej dwóch metrów może wjeżdżać na podziemne parkingi i realizować dostawy bądź usługi w typowo miejskich warunkach. Przestrzeń ładunkowa i możliwość pomieszczenia trzech europalet „na pace” sprawia zaś, że PROACE nie boi się wyzwań i doskonale sprawdzi się również w przedsiębiorstwach, które potrzebują pojemnego samochodu dostawczego. Aby jeszcze bardziej precyzyjnie odpowiadać na potrzeby klientów, PROACE oferowany jest w dwóch wariantach długości - Medium i Long.

Podstawową wersją, która otwiera ofertę jest Toyota PROACE Active. Na co możemy liczyć w przypadku tego wariantu? Dostawczy model już w standardzie ma 3 siedzenia z przodu oraz system Smart Cargo, którego zalety zostały przytoczone wyżej. Przednie lampy przeciwmgielne są wykonane w technologii LED, lusterka zewnętrze składane elektrycznie, a jazdę umila fabryczne nagłośnienie, Bluetooth, klimatyzacja manualna oraz komplet systemów bezpieczeństwa. Standardem są m.in. asystent pasa ruchu, automatyczne światła drogowe, czujniki parkowania z tyłu, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), a także wycieraczki z czujnikiem deszczu.

Fot. materiały prasowe.

W wersji Comfort możemy liczyć na dodatkowe udogodnienia. Komfortowa jazda w korkach oraz na autostradzie jest możliwa dzięki tempomatowi z funkcją stop and go, a w unikaniu niebezpiecznych sytuacji przy zmienianiu pasa ruchu pomaga czujnik martwego pola w lusterkach. Bez dopłaty w wariancie Comfort otrzymujemy też kamerę cofania, podgrzewaną, wielofunkcyjną kierownicę obszytą skórą, 10-calowy ekran cyfrowych zegarów i system bezkluczykowego dostępu do samochodu. System multimedialny Toyota PRO-Touch oferuje bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto.

Na szczególną uwagę zasługuje również wersja brygadowa. Furgon Brygadowy Active to odmiana, która łączy cechy auta dostawczego z osobowym - 6 miejsc w kabinie pozwala podróżować całej załodze w wygodnych warunkach. Powiększony przedział pasażerski sprawia, że PROACE staje się doskonałym wyborem dla branż, w których najważniejsza jest współpraca, a pracownicy działają w zespole. Standardowe wyposażenie brygadówki obejmuje klimatyzację, czujniki parkowania, komplet systemów bezpieczeństwa, 8 głośników, 5 lub 6 miejsc, a także tempomat z ogranicznikiem prędkości.

Toyota PROACE Electric - elektryczny dostawczak

Auta dostawcze Toyota doskonale odpowiadają również na potrzeby tych firm, w których liczy się oszczędność i wizerunek. W przypadku przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z zalet elektromobilności, doskonałym wyborem będzie Toyota PROACE Electric. To nowe, całkowicie elektryczne auto dostawcze w gamie modelowej. Zielone tablice dają prawo do skorzystania z dotacji na zakup, umożliwiają legalną jazdę buspasami, a także zwalniają z obowiązku płacenia za postój w miejskich strefach płatnego parkowania. To czysta korzyść, nie tylko wizerunkowa!

Bateryjny napęd nie każe rezygnować z walorów PROACE’a - ładowność do 1200 kg i uciąg przyczepy o masie 1000 kg sprawiają, że elektryczna odmiana vana doskonale sprawdzi się w ciężkiej pracy. Przedział ładunkowy nie zmienił gabarytów, bo akumulator został starannie ukryty pod podłogą. Dodatkowo zmniejsza on środek ciężkości auta i poprawia stabilność w zakrętach. W ofercie dostępne są dwa warianty - z baterią 50 kWh oraz z większym akumulatorem 75 kWh. W obu zastosowano ten sam, 136-konny silnik, który do dyspozycji kierowcy oddaje 260 Nm, dostępnych już od samego startu. Zasięg? W mieście sięga on niespełna 400 km. W cyklu mieszanym, nieznacznie przekracza 300 km. Zapas energii jest więc wystarczający dla całego dnia pracy, a możliwości ładowania pozwalają zmniejszyć koszty eksploatacji.

Uzupełniać energię można bowiem z miejskich stacji ładowania, ładowarek przy trasach, ale i w firmowym bądź domowym garażu - nawet ze zwykłego gniazdka. Czas ładowania DC (prądem stałym) wynosi zaledwie 30 min (od 20 do 80%). Jeśli korzystamy z możliwości ładownia w domu lub w firmie, możemy obniżyć jego koszty niemal do zera - wystarczy korzystać z fotowoltaiki, by jeździć dostawczakiem dosłownie za grosze.

Toyota PROACE MAX - nowy model w rodzinie aut dostawczych

Największy model dostawczy w ofercie Toyoty odniósł ogromny sukces… jeszcze nim oficjalnie pojawił się w salonach. W pierwsze cztery godziny przedsprzedaży klienci zamówili aż 52 sztuki Toyoty PROACE MAX. Renoma japońskiej marki sprawiła, że firmy decydowały się na użytkowy model w ciemno, wiedząc, że wybór dostawczej Toyoty to pewna inwestycja. Jaki samochód trafił w ich ręce?

PROACE MAX jest większy od modeli obecnych do tej pory w gamie. Ogromna przestrzeń ładunkowa łączy się tu z nowoczesnymi jednostkami napędowymi i bogatym wyposażeniem w standardzie. Bazowa wersja Active proponuje tempomat z ogranicznikiem prędkości, kamerę cofania, czujniki parkowania, a także pakiet systemów bezpieczeństwa z m.in. układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), asystentem utrzymania pasa ruchu (LTA) i układem rozpoznawania znaków drogowych (RSA). Większość klientów decyduje się na PROACE MAX z dodatkowym pakietem Multimedia, który do listy udogodnień dodaje m.in. gniazdko 230 V na desce rozdzielczej, klimatyzację automatyczną, dotykowy ekran systemu multimedialnego z nawigacją, Apple CarPlay i Android Auto, cyfrowe zegary z 7-calowym wyświetlaczem, a także dodatkowe, LED-owe oświetlenie przestrzeni ładunkowej.