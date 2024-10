Jak już informowaliśmy , w wyniku tragicznego karambolu, który miał miejsce 18 października na trasie S7 w pobliżu Gdańska , śmierć poniosły cztery osoby, w tym dwóch chłopców w wieku 7 i 10 lat. 19 innych osób zostało rannych, z czego 15 trafiło do szpitali.

Karambol na S7. Mamy nowe informacje z sądu ws. kierowcy tira

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński przekazał nam, że sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie 37-letniego kierowcy tira, Mateusza M., który jest oskarżony o doprowadzenie do wypadku, w którego skutek zginęły cztery osoby.

– Po zapoznaniu się z uzasadnieniem sądu i ponownej analizie akt sprawy zdecydujemy, czy zaskarżymy decyzję o odmowie zastosowania tymczasowego aresztu. Prawdopodobnie tak, ale jest to kwestia dalszych ustaleń – powiedział w rozmowie z naTemat.pl prok. Duszyński .

Jaką więc argumentację przyjął sąd? Zapytaliśmy o to rzecznika Sądu Okręgowego w Gdańsku, który odpowiada za kontakty z mediami w tej sprawie. – Sąd Rejonowy uznał, że tutaj nie ma przesłanek do tymczasowego aresztowania – podkreślił już na wstępnie rozmowy z naTemat.pl rzecznik prasowy gdańskiego SO ds. pionu karnego Mariusz Kaźmierczak.